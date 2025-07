Jefferies & Company Inc.

Lufthansa Hold

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lufthansa von 5,80 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie verspricht sich Analystin Jaina Mistry von der Fluggesellschaft ein gemischtes zweites Quartal. Nochmals schwächere Stückerlöse dürften durch das Wachstum im Fracht- und Wartungsgeschäft teilweise ausgeglichen werden. Unter anderem wegen der gegenwärtigen Perspektive auf den Transatlantik-Routen rät sie bei der Aktie dazu, an der Seitenlinie zu bleiben./tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 14:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 14:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

