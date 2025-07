Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 7,45 EUR abwärts.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 7,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,43 EUR. Mit einem Wert von 7,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.291.555 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 27,69 Prozent sinken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,286 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie von Delta-Prognose angetrieben

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lufthansa-Aktie fester: Fitch bestätigt Lufthansa-Rating mit "BBB-" - Ausblick stabil