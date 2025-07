Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Vormittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 7,48 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 7,48 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,44 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 202.350 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,286 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

