SDAX-Rauswurf droht

Der IT-Dienstleister Nagarro verschiebt die Veröffentlichung seiner Jahreszahlen und des Geschäftsberichts für 2024.

Die vorläufigen Ergebnisse sollten eigentlich am 29. April vorgelegt werden. Der zusätzliche Zeitraum werde benötigt, um die Vorbereitung und den Prüfungsprozess für den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem neuen Abschlussprüfer abzuschließen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Dies betreffe vor allem komplexe Sachverhalte der Umsatzrealisierung mit Blick auf die periodengerechte Abgrenzung von Umsatzerlösen.

Die Verzögerung bei der Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts wird dem Unternehmen zufolge voraussichtlich zu einem temporären Ausschluss der Nagarro-Aktie aus den Indizes TecDAX und SDAX führen. Am Montag verliert die Nagarro-Aktie via XETRA zeitweise 12,99 Prozent auf 58,25 Euro. Einen Ausschluss aus der DAX-Familie wegen einer nicht zeitgerechten Veröffentlichung der Zahlen hatten vor Nagarro auch andere Unternehmen zu spüren bekommen. Zuletzt traf es etwa Varta und EVOTEC.

Betroffen von den Änderungen in der Bilanzierung sei die Gewinn- und Verlustrechnung 2023, nicht aber das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr, teilte das Unternehmen weiter mit. Für die Bilanz 2024 erwartet Nagarro keine Auswirkungen.

Das Unternehmen bestätigte daher erneut seine Prognosen für das abgelaufene Jahr. Zudem will Nagarro weiter eine Dividende zwischen 10 und 20 Prozent des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) an die Aktionäre auszuschütten. Die Hauptversammlung soll nun erst am 30. Juni stattfinden.

MÜNCHEN (dpa-AFX)