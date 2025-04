Virtuellen Hauptversammlung

Die HelloFresh-Aktionäre sollen auf der virtuellen Hauptversammlung am 6. Juni über ein neues Vergütungssystem und die Erweiterung des Aufsichtsrats um eine Person abstimmen.

Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung hervorgeht, schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein neues Vergütungssystem für den Vorstand vor, um die Vergütungsstruktur noch stärker an der aktuellen Unternehmensstrategie und den Interessen ihrer Aktionäre zu orientieren. Außerdem soll es damit besser an aktuelle Marktentwicklungen angepasst werden.

Wer­bung Wer­bung

Zur Abstimmung gestellt werden soll auch die Erweiterung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder von derzeit fünf. Diese sollen mit einer Amtszeit von je zwei Jahren gewählt werden, da die Amtszeit aller derzeitigen fünf Aufsichtsratsmitglieder turnusmäßig mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung endet. Neben den bisherigen Mitgliedern John H. Rittenhouse (der wiederum als Vorsitzender des Aufsichtsrats vorgeschlagen werde) und Michael Roth sollen Florian Schuhbauer, Oliver Tant, Arjan Dijk und Melissa Kirmayer Eamer als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft einziehen.

Schuhbauer ist den Angaben zufolge Co-CIO und Gründungspartner von Active Ownership Corporation S.ar.l., einer Investment-Firma, die der größte HelloFresh-Einzelaktionär ist und derzeit 7,7 Prozent der Aktien hält. Schuhbauer habe Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmarkt, der Logistikbranche und der Transformation sowie Skalierung internationaler Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren. Er habe unter anderem in leitenden Funktionen bei DHL gearbeitet, zuletzt als CFO DHL Global Mail USA, sowie als Partner bei verschiedenen Private-Equity-Unternehmen.

Tant sei in verschiedenen Positionen bei KPMG in London tätig gewesen und danach als CFO bei Imperial Brands. Dijk sei bis März Chief Marketing Officer bei Booking.com gewesen, zuvor bei Google, Capital One und Unilever. Die Unternehmerin Kirmayer Eamer habe zwischen 2000 und 2019 in unterschiedlichen Führungspositionen für Amazon gearbeitet.

Wer­bung Wer­bung

Die HelloFresh-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent höher bei 8,51 Euro.

DJG/uxd/cln

DOW JONES