Kampf gegen eigene Übernahme

Aktien uneinheitlich: Milliarden-Deal im italienischen Bankensektor - Mediobanca will Bank Generali kaufen

28.04.25 11:53 Uhr

In Italien bahnt sich ein milliardenschwerer Deal im Bankensegment an. Um die eigene Übernahme zu verhindern, geht die Mediobanca nun in die Offensive.

• Mediobanca bietet 6,3 Milliarden Euro für den Kauf von Banca Generali

• Übernahme soll Mediobanca stärken

• Abwehr einer feindlichen Übernahme durch Monte dei Paschi di Siena

Wer­bung Wer­bung Die Mediobanca hat eine Offerte für den Komplettkauf der Banca Generali abgegeben. 6,3 Milliarden Euro geboten Wie aus der Pressemitteilung des italienischen Bankinstitutes hervor geht, wurden im Rahmen eines öffentlichen freiwilligen Umtauschangebots für 100 Prozent der Aktienanteile der Banca Generali 6,3 Milliarden Euro geboten. Bezahlen will die Mediobanca die Übernahme komplett mit Aktien des italienischen Versicherungskonzerns Generali, dessen größter Anteilseigner die Mediobanca ist. Ausgehend vom Börsenwert der Banca Generali nach Handelsschluss am vergangenen Freitag entspricht die Offerte der Mediobanca einem Aufschlag von gut elf Prozent. Wertsteigerung erwartet "Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein europäischer Marktführer, der sich durch seine Positionierung, seine Marke und die Qualität seines Humankapitals auszeichnet. Die gemeinsame DNA von Mediobanca und Banca Generali - Exzellenz und Einzigartigkeit - stärkt die industrielle Logik der Transaktion zusätzlich. Sie bietet sichtbare Synergien und ein geringes Umsetzungsrisiko", so der potenzielle Käufer. Durch die Übernahme und Integration der Banca Generali in die Vermögensverwaltung von Mediobanca soll unter anderem der Konzerngewinn um 15 Prozent steigen. Die Transaktion soll bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein. Wer­bung Wer­bung Mediobanca stemmt sich selbst gegen Übernahme Die Mediobanca ist derzeit selbst das Ziel einer Übernahme. Der heimische Konkurrent Monte dei Paschi di Siena hatte ein feindliches Übernahmeangebot abgegeben, der potenzielle Übernahmekandidat wehrt sich aber gegen die Pläne der Konkurrenz. Die Mediobanca-Aktie zeigt sich an der Börse in Mailand bei 17,59 Euro kaum verändert, Titel der Banca Generali legen daneben zeitweise 8,45 Prozent auf 52,90 Euro zu. Auch Aktionäre von Monte dei Paschi di Siena scheinen die jüngsten Entwicklungen positiv zu bewerten, der zugehörige Anteilsschein lag zuletzt 2,68 Prozent im Plus bei 7,39 Euro.



Redaktion finanzen.net

