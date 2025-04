SPI-Titel Baloise-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Baloise-Aktionäre freuen

Auszahlung an Investoren

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Baloise.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Baloise am 25.04.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 CHF zu zahlen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 5,19 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Baloise beläuft sich auf 349,10 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,12 Prozent an.

Baloise-Aktien-Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss notierte das Baloise-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 184,20 CHF. Der Dividendenabschlag auf das Baloise-Papier erfolgt am 28.04.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die Baloise-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Baloise-Aktie eine Dividendenrendite von 4,94 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,84 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Baloise via SIX SX 26,34 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 29,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Baloise- Dividendenaussichten

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 8,49 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,61 Prozent sinken.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Baloise

Baloise ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 8,397 Mrd. CHF. Baloise verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,36. Der Umsatz von Baloise belief sich in 2024 auf 9,045 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 8,48 CHF.

Redaktion finanzen.net