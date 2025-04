DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Diese Dividende steht Bayer-Aktionären zu

Qualitätsausschüttung

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Bayer-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Bayer am 25.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,11 EUR vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 108,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung von Bayer hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 95,42 Prozent reduziert.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Bayer-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 22,99 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Bayer wird die Bayer-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Bayer-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Bayer-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 0,57 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,33 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von Bayer via XETRA um 63,52 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -40,86 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (WACKER CHEMIE, BASF, Merck) für schneidet Bayer 2024 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist WACKER CHEMIE mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,50 EUR und einer Dividendenrendite von 2,25 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Bayer

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,11 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,48 Prozent abnehmen.

Bayer-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Bayer beläuft sich aktuell auf 22,586 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Bayer verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. 2024 setzte Bayer 46,606 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von -2,60 EUR.

Redaktion finanzen.net