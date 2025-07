Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Gold, Öl & Co.

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,56 Prozent auf 3.369,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.350,78 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (38,20 US-Dollar) geht es um 0,76 Prozent auf 38,49 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,36 Prozent auf 1.455,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.435,50 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,12 Prozent auf 1.271,50 US-Dollar, nach 1.270,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -0,20 Prozent auf 69,09 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 69,28 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,06 Prozent auf 67,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 67,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 3,20 Prozent auf 5.156,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 5.048,00 Britische Pfund.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,09 US-Dollar am Vortag auf 4,07 US-Dollar nach unten (--0,61 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,85 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 10,28 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (274,00 US-Dollar) geht es um -0,26 Prozent auf 273,30 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,72 Prozent auf 0,55 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,56 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Weizenpreis um 12:57 Uhr auf. Es geht 0,12 Prozent auf 202,75 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 202,50 Euro stand.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,37 Prozent auf 0,17 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag nach. Um -5,86 Prozent auf 3,36 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,57 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 11:55 Uhr gibt der Milchpreis um -0,63 Prozent auf 17,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 17,45 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Rapspreis Abschläge in Höhe von -0,74 Prozent auf 470,00 Euro. Am Tag zuvor lag der Rapspreis bei 473,00 Euro.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 13:11 Uhr wurde ein Preis von 64,72 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 64,72 US-Dollar.

