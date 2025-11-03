DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Bernstein Research

Ryanair Market-Perform

08:11 Uhr
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair bei unverändertem Kursziel von 28 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Laut dem Analysten Alex Irving ist die irische Fluggesellschaft zwar "ein Fels in der Brandung", die Aktie sei aber mittlerweile fair bewertet. Ryanair agiere auf allen Ebenen tadellos, etwa was die Kosten oder auch die Rentabilität betreffe und werde zusätzlich unterstützt durch das begrenzte Angebot in der Branche, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Zudem werde überschüssige Liquidität durch Aktienrückkäufe und regelmäßige Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

