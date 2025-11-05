Ryanair Aktie
Marktkap. 28,59 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 29,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an das zweite Geschäftsquartal der Iren an. Zudem berücksichtig er nun aktuelle Kerosinpreise und Währungstrends./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,57 €
|Abst. Kursziel*:
9,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,56%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
