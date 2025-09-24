JOST Werke Aktie
Marktkap. 746,49 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Integration der Hyva-Übernahme laufe offenbar plangemäß, schrieb Yasmin Steilen nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,60 €
|Abst. Kursziel*:
34,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,39%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
