JOST Werke Aktie
Marktkap. 789,7 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen für das zweite Quartal von 76 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe in unsicheren Zeiten solide Resultate erzielt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Geschäftsperspektiven seien gut./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,00 €
|Abst. Kursziel*:
41,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,35%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|10:51
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:51
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:51
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|23.02.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.