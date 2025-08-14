JOST Werke Aktie
Marktkap. 789,7 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten über den Erwartungen gelegen. Er begrüßt bestätigte Ziele und die Veräußerung des Krangeschäfts, wodurch sich Jost stärker auf Segmente ausrichte, die einen Margenvorteil brächten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,00 €
|Abst. Kursziel*:
13,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|10:51
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:51
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:51
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|23.02.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.