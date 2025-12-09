10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte den Dienstagshandel nur wenig verändert begrüßen - ein Hinweis darauf, dass Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank lieber abwarten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

Die größten Börsen in Asien geben im Dienstagshandel mehrheitlich nach. In Tokio schloss der Nikkei 225 gegen den Trend 0,14 Prozent fester bei 50.655,10 Punkten. Bewegungen hielten sich hier im Handelsverlauf in Grenzen. Auf dem chinesischen Festland sind leichte Verluste zu sehen, der Shanghai Composite verliert zeitweise 0,41 Prozent auf 3.907,79 Indexpunkte. Die Bären dominieren auch in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 1,30 Prozent auf 25.431,00 Indexpunkte verliert.

3. Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa

Der US-Autoriese Ford Motor hat mit dem französischen Autobauer Renault eine Partnerschaft zur Fertigung von zwei erschwinglichen Elektroautos für europäische Kunden vereinbart. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen

Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird dem Industriekonzern thyssenkrupp im neuen Geschäftsjahr millionenschwere Verluste einbrocken. Zur Nachricht

5. GameStop öffnet Bücher

GameStop wird nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das dritte Quartal 2025 vorlegen. So lief die bisherige Berichtssaison der Tech-Riesen. Zur Nachricht

6. Brenntag: Investor stockt Beteiligung auf

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht. Zur Nachricht

7. US-Regierung soll überarbeiteten Ukraine-Friedensplan prüfen

Eine überarbeitete Version des US-Friedensplans für ein Ende des Ukraine-Kriegs soll wohl in Kiew heute an Washington übermittelt werden - und deutlich veränderte Züge tragen. Zur Nachricht

8. Nordex-Aktie: Aufträge für 28 Windturbinen in Frankreich und Belgien gesichert

Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise verlieren am Dienstag im Vortagesvergleich etwas: Brent wird bei 62,29 US-Dollar je Barrell gehandelt, für WTI geht es bis auf 58,67 US-Dollar nach unten.

10. Euro zum Dollar wenig verändert

Der Euro zeigt sich zum Dollar marginal fester und steht am Morgen bei 1,1645 USD.