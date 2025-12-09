Underwritten Offering

Almonty, ein globaler Produzent von Wolframkonzentrat, hat die Preisfestsetzung für ein aufgestocktes Aktienangebot in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben.

• Almonty Industries hat ein aufgestocktes Aktienangebot in den USA bepreist

• Bruttoeinnahmen aus dem Offering belaufen sich auf 112,5 Millionen US-Dollar

• Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 10. Dezember 2025 abgeschlossen

Almonty-Kursrückgang nach Preisfestsetzung

Almonty gab am Dienstag die Preisfestsetzung für eine aufgestockte, vollständig gezeichnete Aktienemission in den Vereinigten Staaten bekannt. Im Rahmen des sogenannten "Underwritten Offering" werden 18 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 6,25 US-Dollar pro Stück an Investoren ausgegeben. Die Gesamteinnahmen vor Abzug von Gebühren belaufen sich auf 112,5 Millionen US-Dollar.

Die Platzierung erfolgte zu einem Preis, der unter dem Schlusskurs vom Montag (7,90 US-Dollar) lag. Die Aktie, die an der NASDAQ unter dem Kürzel ALM gehandelt wird, schloss mit einem Rückgang von 10,25 Prozent bei 7,09 US-Dollar.

Das Konsortium der Emissionsbanken, angeführt von BofA Securities, erhielt zudem eine Mehrzuteilungsoption, um innerhalb von 30 Tagen bis zu 2,7 Millionen zusätzliche Stammaktien zum Angebotspreis zu erwerben.

Mittelverwendung für strategische Projekte

Die Nettoerlöse aus dem Offering sollen zur Finanzierung verschiedener Entwicklungs- und Explorationsprojekte von Almonty verwendet werden, wie das Unternehmen in der Pressemitteilung bekanntgab. Zu den geplanten Vorhaben zählen Explorations- und Entwicklungsarbeiten am Gentung Browns Lake Wolframprojekt und die Erweiterung der Panasqueira Mine. Ein weiterer Teil der Mittel soll in das Sangdong Molybdänprojekt fließen und für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital genutzt werden.

Almonty bezeichnet sich als führender Lieferant von konfliktfreiem Wolfram, einem strategischen Metall, das für die Verteidigungs- und Spitzentechnologiesektoren von Bedeutung ist. Das Unternehmen betont die Bedeutung seines Flaggschiffs, der Sangdong Mine in Südkorea, die bei voller Kapazität voraussichtlich über 80 Prozent der globalen Wolframproduktion außerhalb Chinas liefern werde.

Analysteneinschätzungen und Kurspotenzial der Almonty-Aktie

Das Unternehmen ist an mehreren Börsen notiert, darunter NASDAQ, TSX, ASX und Frankfurt. Basierend auf den von TipRanks erfassten Analysen der letzten drei Monate, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 12,02 US-Dollar. Bezogen auf den Schlusskurs vom Montag (7,90 US-Dollar) impliziert dies ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 52,15 Prozent.

Die Durchführung der Emission ist von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abhängig und wird über einen Prospektnachtrag im Rahmen des bestehenden Registrierungsdokuments in den USA abgewickelt.

