thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren
KI im Alltag

Deutsche Telekom-Aktie höher: Mehrjährige KI-Zusammenarbeit mit OpenAI

09.12.25 15:09 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie von KI-Zusammenarbeit mit OpenAI angetrieben | finanzen.net

Die Deutsche Telekom hat mit der ChatGPT-Mutter OpenAI eine mehrjährige Zusammenarbeit für die Entwicklung von KI-Produkten und -Anwendungen vereinbart.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,90 EUR -0,22 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
423,00 EUR 1,70 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, erhält er dabei als eines der ersten Unternehmen frühen Zugang zu einem Alpha-Phasenmodell.

Telekom und OpenAI wollen gemeinsam daran arbeiten, einfache, personalisierte und mehrsprachige KI-Anwendungen für Kommunikation und Produktivität im Alltag zu entwickeln. Die ersten Pilotprojekte sind laut Mitteilung für das erste Quartal 2026 geplant.

Die Zusammenarbeit sei als "strategisch" angelegt, so Abdurazak Mudesir, Vorstandsmitglied für Product & Technology bei der Telekom.

Die News Corp, zu der das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hat eine Vereinbarung mit OpenAI zur Lizenzierung ihrer Inhalte geschlossen.

Via XETRA steigt die Telekom-Aktie zwischenzeitlich um 0,85 Prozent auf 27,32 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

