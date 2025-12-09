DAX24.138 +0,4%Est505.722 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -0,8%Nas23.511 -0,2%Bitcoin77.613 -0,3%Euro1,1628 -0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.200 +0,2%
Kapitalmaßnahme

MBB-Aktie steuert auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezember

09.12.25 14:23 Uhr
MBB-Aktie dank geplantem Aktienrückkauf kurz vor Rekord | finanzen.net

Aktien von MBB haben sich am Dienstag mit plus 5,8 Prozent ihrem Rekord von 203 Euro bis auf drei Euro genähert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MBB SE
200,50 EUR 15,90 EUR 8,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Technologieunternehmen, das unter anderem hohe Anteile an FRIEDRICH VORWERK und Aumann hält, kündigte am Morgen an, am 11. Dezember mit Aktienrückkäufen zu starten. Insgesamt will man bis zu einem Preis von je 222 Euro Papiere im Gesamtvolumen von 22 Millionen Euro erwerben.

Der Streubesitz der MBB-Aktie liegt laut Unternehmensabgaben bei 29 Prozent. Der Marktwert liegt aktuell bei fast 1,1 Milliarden Euro.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

