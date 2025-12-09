MBB-Aktie steuert auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezember
Aktien von MBB haben sich am Dienstag mit plus 5,8 Prozent ihrem Rekord von 203 Euro bis auf drei Euro genähert.
Werte in diesem Artikel
Das Technologieunternehmen, das unter anderem hohe Anteile an FRIEDRICH VORWERK und Aumann hält, kündigte am Morgen an, am 11. Dezember mit Aktienrückkäufen zu starten. Insgesamt will man bis zu einem Preis von je 222 Euro Papiere im Gesamtvolumen von 22 Millionen Euro erwerben.
Der Streubesitz der MBB-Aktie liegt laut Unternehmensabgaben bei 29 Prozent. Der Marktwert liegt aktuell bei fast 1,1 Milliarden Euro.
/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf MBB
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MBB
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere MBB News
Bildquellen: MBB SE
Nachrichten zu MBB SE
Analysen zu MBB SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|MBB SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.2018
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|06.12.2017
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|08.08.2017
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|01.06.2017
|MBB SE Halten
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.02.2018
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|06.12.2017
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|08.08.2017
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|24.03.2017
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|07.02.2017
|MBB SE Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|MBB SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.2017
|MBB SE Halten
|SMC Research
|02.08.2016
|MBB SE Halten
|SMC Research
|13.03.2015
|MBB SE Halten
|SMC Research
|19.09.2007
|MBB Industries Kursziel 11 Euro
|Prior Börse
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MBB SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen