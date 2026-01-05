DAX 25.377 +0,5%ESt50 5.999 +0,0%MSCI World 4.515 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.676 -0,6%Euro 1,1683 +0,4%Öl 62,97 -0,1%Gold 4.583 +1,6%
212,00 EUR -2,50 EUR -1,17 %
STU
Marktkap. 840,03 Mio. EUR

KGV 14,41 Div. Rendite 1,11%
WKN A0ETBQ

ISIN DE000A0ETBQ4

Symbol MBBDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MBB SE Hold

10:41 Uhr

MBB SE Hold

10:41 Uhr
MBB SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE von 171 auf 226 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. MBB habe mit dem Kursanstieg 2025 vor allem vom starken Kursverlauf der wichtigsten Beteiligung Friedrich Vorwerk profitiert, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagnachmittag. Er reduzierte den Holding-Abschlag auf die börsennotierten Beteiligungen, da MBB diese in letzter Zeit aktiver gemanagt habe, ohne dass dies sonderlich die Aktienkurse beeinflusst habe./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MBB Hold

Unternehmen:
MBB SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
212,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
212,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,60%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

