MBB Aktie
Marktkap. 840,03 Mio. EURKGV 14,41 Div. Rendite 1,11%
WKN A0ETBQ
ISIN DE000A0ETBQ4
Symbol MBBDF
MBB SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE von 171 auf 226 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. MBB habe mit dem Kursanstieg 2025 vor allem vom starken Kursverlauf der wichtigsten Beteiligung Friedrich Vorwerk profitiert, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagnachmittag. Er reduzierte den Holding-Abschlag auf die börsennotierten Beteiligungen, da MBB diese in letzter Zeit aktiver gemanagt habe, ohne dass dies sonderlich die Aktienkurse beeinflusst habe./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MBB SE
Zusammenfassung: MBB Hold
|Unternehmen:
MBB SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
226,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
212,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,60%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
212,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,60%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
