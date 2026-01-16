DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 68,3 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

12:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
522,80 EUR -4,40 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Vor den Jahreszahlen am 26. Februar habe er seine Schätzungen für den Rückversicherer aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er habe die Prognose für das Nettoergebnis gesenkt und liege nun bei 6,1 Milliarden Euro, was er aber nicht negativ sehe. Maßnahmen des Unternehmens sollten die künftige Ergebnisentwicklung stärken. Zudem rechne er mit weiter steigenden Aktienrückkäufen und Dividenden./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

