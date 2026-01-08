DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.957 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,27 -0,7%Gold 4.474 -0,1%
Rio Tinto Aktie

69,85 EUR -2,06 EUR -2,86 %
STU
60,48 GBP -1,46 GBP -2,36 %
LSE
Marktkap. 117,25 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN wurde kopiert
ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

10:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
69,85 EUR -2,06 EUR -2,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Struktur eines möglichen Zusammenschlusses sei unklar, wäre aber wahrscheinlich komplex, schrieb Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er glaube jedoch, dass es einen Weg gibt, für beide Rohstoffkonzerne erheblichen Mehrwert zu schaffen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
60,62 £		 Abst. Kursziel*:
-5,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
60,48 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,75%
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

