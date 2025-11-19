DAX23.219 +0,2%Est505.536 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.100 -1,3%Euro1,1588 +0,1%Öl62,94 -2,9%Gold4.108 +1,0%
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte schwach - Mögliche Ukraine-Initiative

19.11.25 13:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78,00 EUR -3,45 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,11 EUR -3,51 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.612,00 EUR -118,00 EUR -6,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Mittwochmittag zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende August abgesackt. Die Papiere der Düsseldorfer verloren dabei 4,5 Prozent auf 1.639,50 Euro. Die Anteilsscheine des Panzergetriebe-Herstellers RENK und des Radar-Spezialisten HENSOLDT verloren weniger deutlich, stehen aber im Chart insgesamt ähnlich wackelig da.

Für Verkaufsdruck sorgte eine mögliche neue US-Initiative, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff führt offenbar jeweils getrennte Gespräche mit der russischen und ukrainische Seite, wie die US-amerikanische Nachrichtenwebsite "Axios" bereits in der Nacht berichtete.

Zuletzt dämmten die Rüstungswerte die Kursverluste wieder ein. Denn an der Bedrohungslage und den langfristigen Aussichten aus der Wiederherstellung der europäischen Verteidigungsfähigkeit ändern solche Bemühungen wohl wenig.

Viel entscheidender bleiben die Wachstumsziele der Konzerne, die zuletzt Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag am Dienstag bis 2030 beziffert hatte.

Analysten stockten ihre Kursziele auf, Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) gar auf 2.540 Euro und die Experten von Morgan Stanley auf 2.500 Euro.

Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt, kommentierte derweil Adrien Rabier vom Investmenthaus Bernstein Research die letztlich maue Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag./ag/mis/jha/

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:56Rheinmetall HoldWarburg Research
11:36Rheinmetall BuyUBS AG
09:11Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:36Rheinmetall BuyUBS AG
09:11Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56Rheinmetall HoldWarburg Research
08:31Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

