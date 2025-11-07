DAX23.590 -0,6%Est505.582 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,60 +0,1%Gold3.987 +0,3%
Blick auf BMW-Kurs

BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Aufschlag

07.11.25 16:08 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,72 EUR 1,20 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 85,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 86,44 EUR. Mit einem Wert von 84,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 372.010 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,90 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 26,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,92 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,77 EUR je BMW-Aktie an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 32,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,54 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

UBS AG: BMW-Aktie erhält Buy

BMW-Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG

BMW-Aktie fester: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang

