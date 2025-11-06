BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 84,46 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 84,46 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 84,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 227.622 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,89 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 88,77 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 32,31 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

