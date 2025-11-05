BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 80,00 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 80,00 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,88 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,04 EUR. Bisher wurden heute 94.806 BMW-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 12,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 27,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,86 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,77 EUR.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale