BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BMW

04.11.25 16:08 Uhr
BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 80,18 EUR ab.

BMW AG
80,22 EUR -1,28 EUR -1,57%
Um 15:51 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 80,18 EUR. Bei 79,64 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 360.093 Stück.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 14,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,48 Prozent.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,86 EUR je BMW-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,77 EUR an.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,61 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen