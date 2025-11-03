BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 81,14 EUR zu.

Das Papier von BMW konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 81,14 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 81,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 80,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.513 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,61 EUR je BMW-Aktie.

