BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW büßt am Freitagnachmittag ein

31.10.25 16:08 Uhr
BMW Aktie News: BMW büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 80,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,80 EUR -0,36 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 80,92 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 80,70 EUR. Mit einem Wert von 81,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 261.392 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,35 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 22,19 Prozent sinken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

