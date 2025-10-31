DAX24.026 -0,4%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,73 ±0,0%Gold4.003 -0,9%
BMW im Blick

BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit stabiler Tendenz

31.10.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 81,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,96 EUR -0,20 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 81,30 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,66 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 81,30 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.015 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 22,56 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,77 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
