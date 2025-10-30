DAX24.078 -0,2%Est505.674 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,45 -0,7%Gold3.978 +0,9%
BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

30.10.25 12:04 Uhr
BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 81,78 EUR.

BMW AG
81,44 EUR -0,16 EUR -0,20%
Das Papier von BMW befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 81,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 81,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 158.948 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 23,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,77 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,61 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

