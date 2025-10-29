BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 82,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,7 Prozent auf 82,64 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,76 EUR. Bei 82,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.861 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,81 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,86 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,77 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,93 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,61 EUR fest.

