BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 81,22 EUR abwärts.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 81,22 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 81,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 335.673 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 12,93 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,77 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie

VW-Aktie & Co. betroffen: Konflikt um Chip-Zulieferer noch nicht gelöst