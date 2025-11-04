BMW Aktie
Marktkap. 49,09 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
80,68 €
|Abst. Kursziel*:
10,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
80,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
