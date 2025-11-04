DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
BMW Aktie

80,10 EUR +0,08 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 49,09 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
WKN 519000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

09:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
80,10 EUR 0,08 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
80,68 €		 Abst. Kursziel*:
10,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
80,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

09:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 BMW Outperform Bernstein Research
24.10.25 BMW Outperform Bernstein Research
17.10.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

Dow Jones Jahresziele machbar BMW-Aktie dennoch leichter: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang BMW-Aktie dennoch leichter: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang
dpa-afx BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Plus zum schwachen Vorjahr
finanzen.net Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BMW
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW
finanzen.net DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net BMW Aktie News: BMW verliert am Dienstagvormittag
dpa-afx Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
MarketWatch BMW shares skid on profit warning. The German experience in China keeps getting worse.
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
