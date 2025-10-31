Bernstein Research

BMW Outperform

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal etwas unter dem von BMW ermittelten Konsens gelegen, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen erfüllt worden, während die Ebit-Marge positiv überrascht habe. Reitman ist aus Anlegersicht vom Fahrzeugkonzept Neue Klasse überzeugt./rob/tih/ag

