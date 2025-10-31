DAX 23.912 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 14,01 +1,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.914 +1,6%Euro 1,1471 -0,1%Öl 64,18 -0,3%Gold 3.976 +1,1%
Marktkap. 49,01 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal etwas unter dem von BMW ermittelten Konsens gelegen, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen erfüllt worden, während die Ebit-Marge positiv überrascht habe. Reitman ist aus Anlegersicht vom Fahrzeugkonzept Neue Klasse überzeugt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
80,02 €		 Abst. Kursziel*:
14,97%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
84,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

11:31 BMW Buy UBS AG
10:36 BMW Buy Warburg Research
09:36 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 BMW Outperform Bernstein Research
09:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

