BMW Aktie
Marktkap. 49,01 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal etwas unter dem von BMW ermittelten Konsens gelegen, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen erfüllt worden, während die Ebit-Marge positiv überrascht habe. Reitman ist aus Anlegersicht vom Fahrzeugkonzept Neue Klasse überzeugt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
80,02 €
|Abst. Kursziel*:
14,97%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
84,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|11:31
|BMW Buy
|UBS AG
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets