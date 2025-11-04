DAX23.818 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Kurs der BMW

BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

04.11.25 12:04 Uhr
BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 80,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,22 EUR -1,28 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 80,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 79,64 EUR. Mit einem Wert von 80,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 196.116 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,86 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,77 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale

Wie Experten die BMW-Aktie im Oktober einstuften

Aktien-Tipp BMW-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025BMW OutperformBernstein Research
24.10.2025BMW OutperformBernstein Research
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025BMW OutperformBernstein Research
24.10.2025BMW OutperformBernstein Research
15.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

