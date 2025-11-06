BMW Aktie News: BMW gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 84,76 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 84,76 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 84,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 384.034 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 91,72 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,89 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,77 EUR aus.

BMW veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,74 EUR gegenüber 4,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie fester: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

BMW-Analyse: UBS AG verleiht BMW-Aktie Buy in jüngster Analyse