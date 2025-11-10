DAX23.942 +1,6%Est505.654 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
So entwickelt sich BMW

BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Montagmittag stärker

10.11.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 87,18 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 87,18 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 87,26 EUR. Mit einem Wert von 86,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 155.838 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 5,21 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 38,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,92 EUR je BMW-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,77 EUR an.

Am 05.11.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

UBS AG: BMW-Aktie erhält Buy

BMW-Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG

BMW-Aktie fester: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
06.11.2025BMW OutperformBernstein Research
05.11.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
06.11.2025BMW OutperformBernstein Research
05.11.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

