BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Freitagvormittag fester

So bewegt sich BMW

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 84,88 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 84,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 85,00 EUR. Bei 84,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 16.760 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,92 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,77 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

