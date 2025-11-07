BMW Aktie News: BMW gewinnt am Freitagmittag an Fahrt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 85,78 EUR zu.
Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 85,78 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 86,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 244.781 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 36,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,92 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,77 EUR je BMW-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 05.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 17.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,54 EUR fest.
