Aktienkurs aktuell

BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

10.11.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 87,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,20 EUR 0,72 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 87,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 87,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,70 EUR. Zuletzt wechselten 41.233 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 5,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,92 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,77 EUR.

Am 05.11.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 32,41 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

