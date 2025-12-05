DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.541 +0,2%Bitcoin76.300 -3,6%Euro1,1638 -0,1%Öl63,73 +0,6%Gold4.218 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EVOTEC-Aktie angepasst November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EVOTEC-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf seiner Erholung nochmals knapp im Plus

05.12.25 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.723,9 PKT 5,9 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag ihre Aufwärtsbewegung nur noch mit Mühe fortgesetzt. Zum Ende hin ging dem EuroStoxx 50 etwas die Luft aus, nachdem er in der Spitze bis an die Marke von 5.750 Punkten gestiegen war.

Wer­bung

Von dem zwischenzeitlichen Anstieg um ein halbes Prozent blieb mit dem Schlussstand von 5.723,93 Punkten nur ein Plus von 0,10 Prozent übrig. Damit verbuchte der Eurozonen-Leitindex ein Wochenplus in Höhe von einem Prozent. Das Rekordhoch von 5.818 Punkten rückt Stück für Stück wieder näher.

Außerhalb des Euroraums waren die Vorzeichen nicht eindeutig: Während der britische FTSE 100 mit 0,45 Prozent ins Minus rutschte auf 9.667,01 Punkte, kam der Schweizer SMI mit 12.936,30 Punkten auf ein Plus von 0,33 Prozent.

Die voranschreitende Erholung vieler Weltbörsen nach ihrer November-Schwäche erklärt sich mit der Erwartung, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihren Leitzins senkt. Laut Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank ist es die Frage, wie die US-Geldpolitik zukünftig aussehen wird, aber noch spannender als das kurzfristige geldpolitische Geschehen./tih/mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:09Stefan Weckbach: VW Chefstratege wechselt zu Mercedes und wird AMG Chef
18:07Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf seiner Erholung nochmals knapp im Plus
17:57Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen
17:04RAG, LVMH, Hermès, Netflix, HBO, E-Autos, Budapest, Bitcoin, Kalshi, - das war Freitag, 05.12.2025
16:30Volkswagen: VW-Chefstratege wechselt zu Mercedes
15:57Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus
15:46"Wird nicht verschwinden": BASF-Chef äußert sich zur Deindustrialisierungs-Debatte
15:30Brokers Suggest Investing in ASML (ASML): Read This Before Placing a Bet
mehr