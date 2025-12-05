DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -5,4%Nas23.560 +0,2%Bitcoin77.036 -2,7%Euro1,1646 ±0,0%Öl63,83 +0,7%Gold4.214 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie reagiert mit Kurssprung: Berenberg belässt Pharmariesen auf "Buy" Novo Nordisk-Aktie reagiert mit Kurssprung: Berenberg belässt Pharmariesen auf "Buy"
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 24.000 Punkte - Fed im Fokus

05.12.25 17:46 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 24.000 Punkte - Fed im Fokus | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.028,1 PKT 146,1 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des deutschen Aktienmarktes hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Erstmals seit Mitte November sprang der Dax über die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Letztlich ging der Leitindex 0,61 Prozent höher mit 24.028,14 Zählern aus dem Handel.

Wer­bung

"Die Börsenampel steht auf Grün", kommentierte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Die Anleger brächten sich bereits in Stellung für die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte ging 0,34 Prozent im Plus bei 29.696,45 Punkten ins Wochenende.

Seit dem schwachen Monatsbeginn mit einem Verlaufstief von 23.433 Zählern am Montag hat der Dax inzwischen ein gutes Stück zugelegt. Er kommt auf ein Wochenplus von 0,8 Prozent. Mit den aktuellen Gewinnen steigen inzwischen auch wieder die Hoffnungen auf eine Jahresendrally im Dax.

In diesem positiven Szenario rücke als nächstes Etappenziel der größere Widerstand bei 24.200 Punkten in den Fokus, so Molnar. Zeitweise kletterte der Leitindex am Freitag bis auf 24.130 Zähler. Rückenwind gaben vor dem Wochenende zunächst die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie. Außerdem fielen Preisdaten aus den USA am Nachmittag wie erwartet aus.

Wer­bung

Aus Sicht von Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank ändern die jüngsten Konjunkturdaten nichts an der Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Die Anleger hatten weiter sinkende Zinsen zuletzt zunehmend eingepreist. Allerdings seien die Daten zu heterogen, um eine automatische Serie weiterer Schritte zu rechtfertigen, ergänzte Stanzl. Der heikle Part der anstehenden Fed-Sitzung werde also der Ausblick sein./niw/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:15DAX in KW 49: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:44Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
18:38Porsche will ihn nicht: VW-Chefstratege Weckbach wechselt offenbar zu Mercedes-AMG
18:31Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde
18:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 24.000 Punkte - Fed im Fokus
18:09Stefan Weckbach: VW Chefstratege wechselt zu Mercedes und wird AMG Chef
17:57XETRA-Handel: DAX beendet die Sitzung im Plus
17:46Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 24.000 Punkte - Fed im Fokus
mehr