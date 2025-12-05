GNW-News: Die Piadina Romagnola g.g.A. erobert Deutschland: 40 Fachgeschäfte in 23 Städten

^RIMINI, Italien, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dank einer neuen Initiative

erhält die Piadina Romagnola g.g.A., eine der berühmtesten Spezialitäten der

italienischen Esskultur, nun besondere Aufmerksamkeit in Deutschland - sie ist

ab sofort in 40 Feinkostläden bundesweit erhältlich. Ab dem 9. Dezember 2025

hält ein Stück italienischer Esskultur Einzug in deutsche Feinkostregale: Durch

eine Initiative des Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina

Romagnola g.g.A. wird die traditionsreiche Spezialität in ausgewählten

Fachgeschäften im ganzen Land erhältlich sein.

An der Kampagne beteiligen sich 40 Fachgeschäfte in 23 deutschen Städten, die

gemeinsam 1.840 Aktionstage ganz im Zeichen der Piadina Romagnola g.g.A.

durchführen. An diesen Tagen haben Kunden die Möglichkeit, sich über die

Geschichte, die Qualität und die Vielseitigkeit dieses einzigartigen Produkts zu

informieren, das durch das Label?geschützte geografische Angabe" (g.g.A.)

geschützt ist.

Die Aktion ist Teil des dreijährigen Kommunikationsprojektes?Choose the

European friendship", das von der Europäischen Union finanziert wird. Ziel der

Initiative ist es, Spitzenprodukte der europäischen Agrar- und

Lebensmittelindustrie zu fördern und die Werte, Qualitätsstandards und

Rückverfolgbarkeit zertifizierter EU-Produkte international sichtbarer zu

machen.

?Die Piadina Romagnola g.g.A. nach Deutschland zu bringen bedeutet, unsere

Identität zu teilen und italienischen Produkten neue Absatzmöglichkeiten zu

eröffnen", sagte Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums.?Dies ist das

Ergebnis eines langen und anspruchsvollen Prozesses, der es uns nun ermöglicht,

auf einem der wichtigsten Märkte Europas präsent zu sein."

Nach drei Jahren intensiver Arbeit, umfassender Recherche und engem Austausch

mit dem Markt ist die Piadina Romagnola g.g.A. nun offiziell in Deutschland

erhältlich - ein entscheidender Schritt zur Stärkung italienischer

Spitzenprodukte im Ausland. Die Initiative, die vom Konsortium zur Förderung und

zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. koordiniert wird, ist der Höhepunkt

einer Internationalisierungsstrategie. Die Präsenz der Piadina Romagnola g.g.A.

in Deutschland ist dabei nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern zugleich

eine symbolische Brücke der Freundschaft und des Austauschs zwischen Regionen,

Traditionen und Menschen.

Informationen zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina

Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die

Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-

Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für

die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen

des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten

geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen

der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der

handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen

übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

