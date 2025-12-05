GNW-News: Die Piadina Romagnola g.g.A. erobert Deutschland: 40 Fachgeschäfte in 23 Städten
^RIMINI, Italien, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dank einer neuen Initiative
erhält die Piadina Romagnola g.g.A., eine der berühmtesten Spezialitäten der
italienischen Esskultur, nun besondere Aufmerksamkeit in Deutschland - sie ist
ab sofort in 40 Feinkostläden bundesweit erhältlich. Ab dem 9. Dezember 2025
hält ein Stück italienischer Esskultur Einzug in deutsche Feinkostregale: Durch
eine Initiative des Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina
Romagnola g.g.A. wird die traditionsreiche Spezialität in ausgewählten
Fachgeschäften im ganzen Land erhältlich sein.
An der Kampagne beteiligen sich 40 Fachgeschäfte in 23 deutschen Städten, die
gemeinsam 1.840 Aktionstage ganz im Zeichen der Piadina Romagnola g.g.A.
durchführen. An diesen Tagen haben Kunden die Möglichkeit, sich über die
Geschichte, die Qualität und die Vielseitigkeit dieses einzigartigen Produkts zu
informieren, das durch das Label?geschützte geografische Angabe" (g.g.A.)
geschützt ist.
Die Aktion ist Teil des dreijährigen Kommunikationsprojektes?Choose the
European friendship", das von der Europäischen Union finanziert wird. Ziel der
Initiative ist es, Spitzenprodukte der europäischen Agrar- und
Lebensmittelindustrie zu fördern und die Werte, Qualitätsstandards und
Rückverfolgbarkeit zertifizierter EU-Produkte international sichtbarer zu
machen.
?Die Piadina Romagnola g.g.A. nach Deutschland zu bringen bedeutet, unsere
Identität zu teilen und italienischen Produkten neue Absatzmöglichkeiten zu
eröffnen", sagte Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums.?Dies ist das
Ergebnis eines langen und anspruchsvollen Prozesses, der es uns nun ermöglicht,
auf einem der wichtigsten Märkte Europas präsent zu sein."
Nach drei Jahren intensiver Arbeit, umfassender Recherche und engem Austausch
mit dem Markt ist die Piadina Romagnola g.g.A. nun offiziell in Deutschland
erhältlich - ein entscheidender Schritt zur Stärkung italienischer
Spitzenprodukte im Ausland. Die Initiative, die vom Konsortium zur Förderung und
zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. koordiniert wird, ist der Höhepunkt
einer Internationalisierungsstrategie. Die Präsenz der Piadina Romagnola g.g.A.
in Deutschland ist dabei nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern zugleich
eine symbolische Brücke der Freundschaft und des Austauschs zwischen Regionen,
Traditionen und Menschen.
Informationen zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina
Romagnola g.g.A.
Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.
wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die
Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-
Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für
die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen
des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten
geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen
der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der
handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen
übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.
