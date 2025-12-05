ETF-Kauf

Wer an passives Investieren denkt, hat oft das Bild vom bequemen Anlegen im Kopf. Doch ist passives Investieren mit ETFs wirklich "Investieren für Faule"?

• ETFs ermöglichen breiten Marktzugang mit wenig Aufwand

• Emotionale Fehler in Krisenzeiten können teuer werden

• Langfristiger Erfolg braucht eine klare Anlagestrategie

Klare Anlagestrategie nötig

Passives Investieren bedeutet in der Regel, über ETFs (Exchange Traded Funds) breit gestreut in den gesamten Markt zu investieren. Klassische ETFs bilden einen Index ab. Sie versuchen, die Marktperformance nachzubilden, indem sie die gleichen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie der Referenzindex halten. So hält ein ETF, der den S&P 500 abbildet, zum Beispiel Aktien aller 500 börsennotierten Unternehmen, die proportional zur Marktkapitalisierung gewichtet werden. Das passive Investieren mit ETFs hat dadurch den Vorteil, dass Anleger nicht einzelne Aktien analysieren müssen, sondern auf die langfristige Entwicklung ganzer Märkte setzen können, was Zeit spart und das Risiko senkt.

Fehler vermeiden - besonders in Krisenzeiten

Dennoch bedeutet passiv zu investieren nicht, sich keine Gedanken um seine Investments machen zu müssen. Wer erfolgreich investieren will, braucht dennoch eine gute Strategie und sollte sich unter anderem Gedanken über seine Ziele, seinen Anlagehorizont, seine Bereitschaft, regelmäßig zu besparen und seine Risikobereitschaft machen.

Und auch wenn man sich dann als Anleger für ein Investment entschieden hat, kann diese Art des Investierens Disziplin erfordern. Häufig neigen Anleger zu emotionalem Handeln bei Marktschwankungen und verkaufen zum Beispiel ihr Investment in Krisenzeiten in Panik, wenn die Kurse fallen, was die eigentliche Idee einer langfristigen Geldanlage zerstört. Weitere Fehler können eine mangelnde Diversifikation oder ein unklarer Anlageplan sein - dieser sollte auch in unsicheren Zeiten Orientierung bieten.

Möglichkeit langfristig Vermögen aufzubauen

Beim passiven Investieren in ETFs können Anleger also mit einem diversifizierten Portfolio und einer Buy-and-Hold-Strategie durchaus langfristig Vermögen aufbauen, ohne ständig Anpassungen an ihrem Investment vornehmen zu müssen. Dennoch müssen sich Anleger mit ihrem Investment beschäftigen, denn passives Investieren bedeutet nicht, dass Anleger ihr Geld beliebig investieren können und sich anschließend nicht mehr mit ihren Finanzen beschäftigen müssen, sondern dass sie sich eine gute Strategie überlegen und diese konsequent umsetzen sollten. Wer "einfach mal in ETFs investiert", riskiert es, nicht nur faul, sondern womöglich fahrlässig zu investieren. Wer sich dagegen eine Strategie überlegt, sich regelmäßig informiert und auch in Krisenzeiten Ruhe bewahrt, kann so intelligent und bequem Geld anlegen und Vermögen aufbauen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.