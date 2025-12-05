DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.221 +0,1%Euro1,1667 +0,2%Öl63,20 -0,3%Gold4.224 +0,4%
10 vor 9

Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

05.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Fortsetzung der Erholung

Der DAX dürfte an seine positive Vortagesentwicklung anknüpfen und auch am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel einsteigen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die größten Börsen in Asien schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein. In Tokio dominierten die Bären und schickten den Nikkei 225 schlussendlich um 1,05 Prozent auf 50.491,87 Punkte abwärts. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen leicht nach oben - zuletzt um 0,65 Prozent auf 3.901,06 Zähler. Wenig Bewegung zeigt sich in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,48 Prozent höher bei 26.061,22 Punkten notiert.

3. BP: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak

Der britische Energiekonzern BP führt einem Zeitungsbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts Castrol. Zur Nachricht

4. SCHOTT Pharma-Aktie: Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück

SCHOTT Pharma erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Zur Nachricht

5. Netflix offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.

Der Streaming-Riese Netflix liegt Medienberichten zufolge vorn im Bieter-Wettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery. Zur Nachricht

6. HPE-Aktie: Gewinn und Umsatz wachsen moderat

Spannung bei Hewlett Packard Enterprise (HPE): Am Donnerstagabend legte der Konzern die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor. So reagiert die Aktie. Zur Nachricht

7. Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt

Überholt AlphabetMicrosoft in puncto Technologieführerschaft? Bei der Marktkapitalisierung ist die Google-Mutter bereits an dem Windows-Konzern vorbeigezogen. Zur Nachricht

8. Droht Bitcoin das Aus? VanEck-Chef spricht über Quantencomputer-Risiken

Die Debatte um die Sicherheit von Bitcoin nimmt eine neue Wendung: VanEck hat Zweifel an der langfristigen Widerstandsfähigkeit der Kryptowährung geäußert. Zur Nachricht

9. Ölpreise mehr oder weniger stabil

Die Ölpreise haben am Freitag nur minimal nachgegeben und damit das Niveau nach der jüngsten Erholung gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel zuletzt um vier Cent auf 63,22 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,56 Dollar, das waren elf Cent weniger als am Vortag.

10. Euro kaum verändert zum Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1657 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1666 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com