DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.221 +0,1%Euro1,1667 +0,2%Öl63,22 -0,2%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Tesla A1CX3T SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
Top News
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien Frankfurt Ausblick: Zähe Erholung setzt sich fort

05.12.25 08:13 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Zähe Erholung setzt sich fort | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.882,0 PKT 188,3 PKT 0,79%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die holprig verlaufende Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden am Freitagmorgen moderate Gewinne erwartet. Erstmals seit Mitte November könnte der Dax wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überschreiten. Der X-DAX indizierte den DAX mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 23.927 Zähler aber noch unter dieser Hürde.

Wer­bung

"Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Für die Börsenwoche deutet sich ein moderates Plus an.

Auch außerhalb Deutschlands dürften sich die Börsen stabil zeigen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird wie der Dax gut behauptet erwartet.

Kursbewegendes zu Einzeltiteln ist Mangelware. Aktien von Kion (KION GROUP) verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate 3 Prozent. Die Citigroup strich die Kaufempfehlung für die Papiere des Herstellers von Logistiktechnik.

Wer­bung

Die Anteile von SCHOTT Pharma büßten vorbörslich knapp 4 Prozent ein. Ein Händler bezeichnete die mittelfristigen Ziele des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche als enttäuschend./bek/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com