DAX24.089 +0,9%Est505.747 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,30 -2,4%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.135 -1,3%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,29 -0,1%Gold4.229 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an
Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3 Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Auto- und Chip-Aktien weiter en vogue

05.12.25 13:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
165,30 EUR 2,95 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ArcelorMittal
36,67 EUR -0,30 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
508,40 EUR -2,80 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
100,80 EUR 2,30 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
26,06 EUR -0,48 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
69,45 EUR 0,40 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
37,27 EUR 0,84 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
65,05 EUR -1,40 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
51,57 EUR 1,73 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
37,84 EUR 1,60 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCHOTT Pharma
17,10 EUR -1,14 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
39,28 EUR 2,64 EUR 7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
128,90 CHF -9,60 CHF -6,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,60 EUR 0,38 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,08 EUR -0,30 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
23,96 EUR 0,30 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einem freundlichen Start geht es am Freitag an den europäischen Aktienmärkten auf dem erhöhten Niveau weitgehend seitwärts. Stützend wirkt weiter die Zinssenkungserwartung für das Treffen der US-Notenbank in der kommenden Woche. Dazu kommt ein konjunktureller Lichtblick. In Deutschland sind die Auftragseingänge im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das weckt Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Konjunktur.

Wer­bung

Der DAX liegt am frühen Nachmittag 0,7 Prozent höher bei 24.057 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,5 Prozent auf 5.745 Punkte. Am Anleihemarkt geben die Kurse leicht nach, die Marktzinsen ziehen also etwas an. Der Euro tendiert seitwärts und wird mit 1,1646 Dollar gehandelt.

Während der Markt auf die US-Zinsentscheidung nächste Woche wartet, für die mit 87-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Senkung erwartet wird, weisen manche Marktteilnehmer auf jüngste Signale eines eher robusten Arbeitsmarktes hin, die eher gegen eine Zinssenkung sprächen.

Am Berichtstag dürfte daher umso genauer auf Preisdaten geschaut werden, die die Zinsentscheidung noch beeinflussen könnten. Mit dem Preisindex der Konsumausgaben (PCE-Deflator) steht das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbanker auf dem Kalender. Allerdings sind die Zahlen wegen des Shutdowns veraltet, sie stammen aus dem September. In der Kernrate wird ein Preisanstieg um 2,9 Prozent erwartet. Eine höher ausfallende Teuerung könnte der Argumentation für eine Zinssenkung entgegenstehen.

Wer­bung

Swiss Re enttäuscht

Am Aktienmarkt werden erneut Autoaktien gekauft. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 1,3 Prozent. Der gebeutelte Sektor wird mit Blick auf das kommende Jahr von vielen Akteuren mittlerweile wieder positiver gesehen. Verwiesen wird dabei auch auf das ab 2035 eigentlich geplante Verbrenner-Aus, das von Brüssel wieder gekippt werden könnte und auf in den USA gelockerte Umweltauflagen. Weiter gesucht sind im wieder auflebenden KI-Boom auch Aktien von Halbleiterunternehmen. Infineon, STMicro oder ASM International gewinnen bis uz 3,0 Prozeht. Im TecDAX verteuern sich Suss um über 6 Prozent und Elmos um knapp 2 Prozent.

Unter Druck stehen Swiss Re. Die Aktie gibt um 7,3 Prozent nach. Zwar strebt der Rückversicherer im kommenden Jahr einen höheren Gewinn an und hat regelmäßige Aktienrückkäufe angekündigt. Von den Analysten von JP Morgan heißt es aber, der Aktienrückkauf im Volumen von 0,5 Milliarden Dollar enttäusche, der Markt habe mit 1 Milliarde gerechnet. Außerdem liege die Prognose des Nettogewinns für 2026 unter ihrer Schätzung und auch unter dem Konsens.

Schott Pharma verbilligen sich um über 8 Prozent. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Außerdem soll die operative Marge sinken. Die UBS hat bereits reagiert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer gibt um 1,4 Prozent nach.

Wer­bung

Für Hensoldt geht es um 0,3 Prozent nach oben, obwohl die Bank of America der Aktie ihre Kaufempfehlung entzogen hat. Zugleich hoben die Analysten Renk auf "Buy" von "Underweight" an, die Aktie legt um gut 4 Prozent zu. Kion kommen um 1,4 Prozent zurück. Hier hat Citi das Votum auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

Im Stahlsektor sorgen höhere Kursziel von Citi für Kursgewinne. Europäische Abwehrmaßnahmen im Stahlhandel stellen nach Ansicht der Analysten den Haupttreiber für einen Stahlaufschwung im Jahr 2026 dar. Thyssenkrupp gewinnen 4,6 und Salzgitter 3,4 Prozent. In Wien geht es für Voestalpine um 1,3 Prozent nach oben, in Amsterdam für Arcelormittal um 0,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.744,90 +0,5% 26,82 +16,3%

Stoxx-50 4.834,07 +0,3% 13,99 +11,6%

DAX 24.057,08 +0,7% 175,05 +19,0%

MDAX 29.796,30 +0,7% 199,28 +14,6%

TecDAX 3.598,24 +0,4% 15,90 +4,1%

SDAX 16.945,90 +0,8% 129,36 +20,9%

CAC 8.150,27 +0,3% 28,24 +9,6%

SMI 12.928,27 +0,3% 34,66 +10,8%

ATX 5.109,92 +0,3% 17,69 +37,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1647 +0,0% 1,1644 1,1673 +12,7%

EUR/JPY 180,74 +0,1% 180,54 180,56 +11,2%

EUR/CHF 0,9359 +0,0% 0,9354 0,9350 -0,6%

EUR/GBP 0,8728 -0,1% 0,8739 0,8730 +5,6%

USD/JPY 155,19 +0,1% 155,05 154,69 -1,3%

GBP/USD 1,3344 +0,1% 1,3326 1,3371 +6,7%

USD/CNY 7,0758 -0,0% 7,0776 7,0791 -1,9%

USD/CNH 7,0688 -0,0% 7,0691 7,0696 -3,8%

AUS/USD 0,6635 +0,4% 0,6608 0,6619 +6,7%

Bitcoin/USD 91.196,15 -1,3% 92.403,50 92.865,75 -1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,48 59,67 -0,3% -0,19 -17,0%

Brent/ICE 63,11 63,26 -0,2% -0,15 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.225,14 4.207,93 +0,4% 17,22 +60,2%

Silber 58,10 57,13 +1,7% 0,98 +102,6%

Platin 1.413,10 1.418,53 -0,4% -5,43 +63,7%

Kupfer 5,40 5,29 +2,1% 0,11 +31,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 07:54 ET (12:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
26.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen