AKTIEN IM FOKUS: Adidas auf Tief seit fast 3 Jahren - RBC warnt vor Enttäuschung

23.01.26 14:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144,15 EUR -8,55 EUR -5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
20,31 EUR -1,51 EUR -6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,31 EUR -0,76 EUR -3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von adidas sind am Freitag mit 142,55 Euro auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren abgesackt. Nach dem Rutsch unter die Chartunterstützung bei 150 Euro verloren die Papiere zeitweise 6,5 Prozent. Auch Puma (PUMA SE) tendierten mit über 5 Prozent Abschlag schwach, stehen aber insgesamt noch etwas besser da.

Wer­bung

Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC stellte die Anleger auf eine mögliche Enttäuschung ein, wenn Adidas anlässlich der Jahresbilanz 2025 Anfang März die Ziele für das neue Jahr ausgibt. Typischerweise sei der Ansatz konservativ und daran dürfte sich nichts ändern, so der Experte. Er rechnet mit einer Spanne zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro für das operative Ergebnis - damit läge man, gemessen am Mittelpunkt, etwa 10 Prozent unter dem Konsens.

Dadhania strich seine Empfehlung für die Aktien, obwohl er sie für günstig bewertet hält. Das Branchenumfeld sei ohnehin schwierig, geprägt von Überangebot und Änderungen im Konsumverhalten der Chinesen.

Puma legt seine Bilanz bereits Ende Februar vor./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:11adidas Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026adidas OutperformBernstein Research
21.01.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026adidas OutperformBernstein Research
21.01.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026adidas BuyUBS AG
15.01.2026adidas BuyUBS AG
06.01.2026adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:11adidas Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

