51,82 EUR -0,08 EUR -0,15 %
FSE
45,21 GBP -0,31 GBP -0,68 %
LSE
Marktkap. 126,14 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Unilever gehört insgesamt zu ihren Top-Favoriten und ist auch im Beauty-Bereich ihre erste Wahl./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,52 £		 Abst. Kursziel*:
25,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,21 £		 Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:41 Unilever Sell UBS AG
08:31 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Unilever Outperform Bernstein Research
24.11.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.11.25 Unilever Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Dienstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
