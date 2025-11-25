Unilever Aktie
Marktkap. 126,14 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Unilever gehört insgesamt zu ihren Top-Favoriten und ist auch im Beauty-Bereich ihre erste Wahl./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,52 £
|Abst. Kursziel*:
25,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,21 £
|Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
