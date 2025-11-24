Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 45,70 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 45,70 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 45,69 GBP. Bei 45,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 257.530 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,91 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

