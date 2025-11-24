DAX23.219 +0,6%Est505.516 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,41 -0,2%Gold4.068 ±0,0%
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit Abschlägen

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 45,70 GBP.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Unilever plc
52,12 EUR -0,20 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 45,70 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 45,69 GBP. Bei 45,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 257.530 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,91 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
08:31Unilever OverweightBarclays Capital
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:31Unilever OverweightBarclays Capital
05.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG

